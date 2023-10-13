Армия обороны Израиля за ночь поразила 750 объектов ХАМАС

«За прошедшую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, а также их военным комплексам, блокпостам и резиденциям высокопоставленных боевиков, которые использовались в качестве командных центров. Также были нанесены удары по зданиям арсеналов и пунктам связи, — говорится в сообщении. — Несколько десятков истребителей атаковали также 12 военных объектов, которые располагались в многоэтажных зданиях и использовались ХАМАС в террористических целях».
«Параллельно с этим военнослужащие спецподразделения Армии обороны Израиля нанесли удар по трем террористам, которые принимали участие в минометных обстрелах израильской территории и в момент атаки находились в своем командном центре в городе Газа», — добавили военные.