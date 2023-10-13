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Палестино-израильский конфликт
10:17 (мск), источник: ТАСС

Армия обороны Израиля за ночь поразила 750 объектов ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Истребители, принадлежащие Армии обороны Израиля, за минувшую ночь нанесли удары по 750 объектам палестинского радикального движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2023

«За прошедшую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, а также их военным комплексам, блокпостам и резиденциям высокопоставленных боевиков, которые использовались в качестве командных центров. Также были нанесены удары по зданиям арсеналов и пунктам связи, — говорится в сообщении. — Несколько десятков истребителей атаковали также 12 военных объектов, которые располагались в многоэтажных зданиях и использовались ХАМАС в террористических целях».

«Параллельно с этим военнослужащие спецподразделения Армии обороны Израиля нанесли удар по трем террористам, которые принимали участие в минометных обстрелах израильской территории и в момент атаки находились в своем командном центре в городе Газа», — добавили военные.

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