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Палестино-израильский конфликт
08:43 (мск), источник: Ведомости

ЦАХАЛ сообщил об удержании «Хамасом» в заложниках более 120 мирных жителей

Более 120 мирных жителей удерживаются «Хамасом» в плену в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х.

Источник: AP 2023

«На данный момент ЦАХАЛ подтвердил, что более 120 мирных жителей удерживаются в плену в секторе Газа террористической организацией “Хамас”», — говорится в сообщении.

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

Ранее газета Takvim и The Times of Israel писала, что по ее оценкам, «Хамас» держит в плену порядка 150 человек. Газета The Washington Post, проанализировав визуальные данные, сообщала что в сектор Газа были вывезены не менее 64 заложников.

13 октября боевое крыло «Хамаса» — «Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщило, что за сутки из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 13 заложников, в том числе иностранные граждане. По их данным, шесть пленных погибли в Северной провинции, еще семь — в провинции Газа. Гражданство погибших иностранцев не уточняется.

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