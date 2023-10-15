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17:55 (мск), источник: © РИА Новости

СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана, сообщила пресс-служба СК.

Источник: © РИА Новости

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Baza, компания избивает прохожих в северной столице и выкладывает соответствующие ролики в социальные сети.

На опубликованных кадрах видно, как группа молодых людей нападает на людей, избивает и оскорбляет их. Это происходит в различных местах в Санкт-Петербурге, в основном возле метро и в торговых центрах.

Портал «МВД Медиа» сообщил, что полиция также проводит проверку видео из Петербурга. «По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к установлению и задержанию лиц, фигурирующих на видеозаписи», — сообщает пресс-центр МВД РФ.

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