СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в публикации.
По данным Telegram-канала Baza, компания избивает прохожих в северной столице и выкладывает соответствующие ролики в социальные сети.
На опубликованных кадрах видно, как группа молодых людей нападает на людей, избивает и оскорбляет их. Это происходит в различных местах в Санкт-Петербурге, в основном возле метро и в торговых центрах.
Портал «МВД Медиа» сообщил, что полиция также проводит проверку видео из Петербурга. «По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к установлению и задержанию лиц, фигурирующих на видеозаписи», — сообщает пресс-центр МВД РФ.