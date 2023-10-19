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Палестино-израильский конфликт
14:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19

Посольство России в Израиле сообщило, что на 12:00 19 октября, погибшими числятся 19 российских граждан, имевших также гражданство Израиля. Без вести пропавшими считаются семь россиян. Два гражданина России находятся в заложниках в секторе Газа. 14 октября сообщалось о 16 погибших в Израиле россиянах.

Источник: AFP 2023

«По уточненной информации израильской стороны, 19 граждан РФ числятся погибшими. Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан. По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере два гражданина России числятся в списке заложников, удерживаемых “Хамасом” в секторе Газа», — говорится в сообщении посольства (есть у «Ъ»).

Война Израиля и палестинского движения «Хамас», начавшаяся утром 7 октября с атаки на израильские территории палестинских боевиков, продолжается уже 12 дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3,4 тыс.

В представительство России обратились 400 человек с просьбой эвакуировать их из Газы. Для эвакуации своих граждан Германия организовала вывозные рейсы. Израиль и Египет согласились открыть КПП на границе для эвакуации американцев. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), боевики «Хамаса» и другие палестинские движения удерживают в секторе Газа 199 заложников.

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