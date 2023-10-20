США провели взрыв на ядерном полигоне в день отзыва Госдумой ратификации ДВЗЯИ

«Команда объекта национальной безопасности Невады провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности США выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру», — сообщило Минэнерго.
Испытания прошли 18 октября в туннеле P в Зоне 12 Невадского испытательного полигона. В сообщении Минэнерго США говорится, что испытания «продвигают разработку новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия».
5 октября на заседании «Валдая» президент Владимир Путин заявил, что, в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что парламент обсудит отзыв ратификации договора. 18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации. Он был одобрен единогласно, за него проголосовали 415 депутатов.
В пояснительной записке к законопроекту по ДВЗЯИ говорилось, что ратификацию необходимо отозвать, чтобы устранить дисбаланс между Россией и США относительно объема обязательств по этому договору. Вашингтон этот договор так и не ратифицировал.