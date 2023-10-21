В Новосибирске школьники попали в реанимацию после курения вейпа

По информации портала, 12-летний и 15-летний школьники на перемене пошли в туалет, чтобы покурить вейп. В какой-то момент им стало плохо, после чего в учебное заведение была вызвана скорая помощь. Подростки были госпитализированы в реанимацию, спустя время врачам удалось стабилизировать их состояние.
«Семьи у ребят благополучные. Никто на учете не стоял. Видимо, любопытство. Двое ребят — 12 и 15 лет пошли в туалет, покурили вейп. Им стало плохо», — объяснил собеседник портала.
Как отметили в ГУ МВД по Новосибирской области, на данный момент проводится проверка по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что 16-летняя школьница из Московской области умерла, предположительно, после курения электронной сигареты.