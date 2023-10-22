09:45 (мск), источник: Московский комсомолец

В ДНР доказали продажу западного оружия Киевом

В ДНР проведено частное расследование, подтверждающее продажу Киевом полученного западного оружия, сообщил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, над расследованием работала специальная группа оперативного реагирования, созданная при председателе правительства ДНР, а началась работа год назад.

Гагин сообщил, что в ходе расследования было найдено множество предложений о продаже оружия, поставляемого странами НАТО на Украину, в том числе содержащее фото и видео. При этом встречались образцы оружия в заводской упаковке.

«Были образцы вооружения, которые были запечатаны еще в пленку, они не видели фронта, они только-только приехали на Украину из стран-поставщиков», — сообщил Гагин.

Он отметил, что купить на Украине можно было практически всё, от ракет до стрелкового оружия, и сделать такую покупку мог любой при наличии финансовых возможностей.

Он также сообщил, что покупатели на такое оружие находились в том числе на Ближнем Востоке.

«Есть интервью представителей разных организаций на Ближнем Востоке, где они рассказывают, каким образом, у кого, когда они купили что-то», — сказал Гагин.

Ранее сообщалось, что вооружение НАТО, переданное в свое время Киеву, могло быть перепродано и сейчас используется против израильских солдат.

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