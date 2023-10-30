Россиянина задержали в Севастополе по подозрению в госизмене

Мужчина подозревается в госизмене (ст. 275 УК РФ).
«В марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам», — говорится в сообщении.
Гражданина РФ арестовали. Ведется следствие.
26 октября в Луганской Народной Республике (ЛНР) был задержан украинский шпион, занимавшийся подготовкой теракта. Мужчину взяли с поличным. Известно, что он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и еще с 2015 года работал в ее интересах.