10:19 (мск), источник: Известия

Россиянина задержали в Севастополе по подозрению в госизмене

В Севастополе задержан россиянин, передававший Украине сведения об оборонительных укреплениях Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 30 октября.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Мужчина подозревается в госизмене (ст. 275 УК РФ).

«В марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам», — говорится в сообщении.

Гражданина РФ арестовали. Ведется следствие.

26 октября в Луганской Народной Республике (ЛНР) был задержан украинский шпион, занимавшийся подготовкой теракта. Мужчину взяли с поличным. Известно, что он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и еще с 2015 года работал в ее интересах.

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