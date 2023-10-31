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Главные новости 31 октября
12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В МЧС прокомментировали взрыв на соликамском заводе

Днем, 31 октября, в соцсетях стали появляться сообщения о ЧП на заводе «Урал» в Соликамске. Местные жители писали, что слышали сильный взрыв, а вибрацию от ударной волны почувствовали жители домов и в центре города, и даже в отдаленных районах.

Источник: Типичный Соликамск/Алексей Елышев

«У нас в центре офис. Так даже здание качнуло», «В Боровске тоже тряхануло», — писали жители Соликамска.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в 13.25 в дежурную часть поступило сообщение о хлопке на территории АО «Соликамский завод Урал».

— К месту вызова направили 44 человека и 11 единиц техники. По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса № 2 АО «Соликамский завод Урал» произошел хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился. На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме. По оперативной информации пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

В Министерстве территориальной безопасности региона добавили, что после хлопка в цехе выбило окна и двери.

— Цех работает в автоматизированном режиме, пострадавших нет, угрозы населению нет. Инцидент на производственный процесс предприятия не повлиял, — сообщили в Минтребезе.

«Урал» — один из крупнейших военно-промышленных заводов в России. На нем занимаются производством боеприпасов, спецхимии и взрывчатых веществ.

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