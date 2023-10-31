16:30 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные ударили по местам производства дронов в Одесской области

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские военные поразили места производства украинских дронов и безэкипажных катеров в Одесской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за сутки уничтожены 33 дрона ВСУ, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала военной операции на Украине уничтожено: 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 044 танка и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 797 единиц спецавтотехники.

Украинские военные используют беспилотные летательные аппараты и катера для атак приграничных российских территорий. Так, вчера средства радиоэлектронной борьбы сбили три дрона-камикадзе в Курской области.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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