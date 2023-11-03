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10:46 (мск), источник: © РИА Новости

Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны»** Петра Верзилова* по делу о распространении фейков об армии, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Признать Верзилова Петра Юрьевича* виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима», — огласила решение судья Наталия Дударь.

В качестве дополнительного наказания ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.

Практически такое же наказание для него запрашивала прокуратура — единственное, срок в колонии обвинение просило в девять лет.

Адвокат подсудимого Леонид Соловьев, напротив, настаивал на оправдании: «Обвинительное заключение утверждено ненадлежащим прокурором, представленные в суде доказательства не подтверждают вины Верзилова*».

Верзилова* арестовали за фейки о ВС РФ 27 марта этого года — заочно, поскольку он скрывается за рубежом.

До этого Верзилова* также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство.

Верзилов* получил известность как участник арт-группы «Война» и группы Pussy Riot.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.

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