Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии

«Признать Верзилова Петра Юрьевича* виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима», — огласила решение судья Наталия Дударь.
В качестве дополнительного наказания ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.
Практически такое же наказание для него запрашивала прокуратура — единственное, срок в колонии обвинение просило в девять лет.
Адвокат подсудимого Леонид Соловьев, напротив, настаивал на оправдании: «Обвинительное заключение утверждено ненадлежащим прокурором, представленные в суде доказательства не подтверждают вины Верзилова*».
Верзилова* арестовали за фейки о ВС РФ 27 марта этого года — заочно, поскольку он скрывается за рубежом.
До этого Верзилова* также объявляли в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. МВД, которое ведет следствие, просило о его заочном аресте, но Басманный суд Москвы отклонил ходатайство.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы «Война» и группы Pussy Riot.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** СМИ, выполняющее функции иноагента.