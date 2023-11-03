СМИ: не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе

По его данным, 15 человек погибли и десятки получили ранения при обстреле территории у входа в больницу, расположенную в западной части города Газа.
Как сообщил телеканалу Al Hadath директор медицинского учреждения, в результате атаки на больницу «не менее 60 палестинцев были убиты или получили ранения».
Практически одновременно с ударом по центральной больнице в Газе израильские силы атаковали с воздуха район близ госпиталя «Аль-Кудс» и подъезд к индонезийской больнице. По словам директора больницы «Аш-Шифа», в это время рядом с этими тремя медучреждениями находились машины скорой помощи, которые были готовы доставить раненых палестинцев к КПП «Рафах» и переправить их на лечение в Египет.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля утверждала, что основной командный штаб радикальной палестинской группировки ХАМАС расположен на территории больницы «Аш-Шифа». По информации израильских военных, речь идет о нескольких подземных комплексах, используемых боевиками в военных целях, а также о туннеле, позволяющем попасть в штаб-квартиру, не проходя через медучреждение.