21:58 (мск), источник: Ведомости

Сальдо сообщил о девяти погибших в результате удара ВСУ по Чаплинке

В Чаплинке Херсонской области погибли девять человек после удара ВСУ по зданию социального фонда, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: Владимир Сальдо/Telegram

«Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, девять человек очень тяжелых и раненных, сейчас их доставляют в медицинские учреждения», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в настоящее время продолжается разбор завалов.

18 октября председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ВСУ нанесли «одновременные прицельные удары» по центральной районной больнице города Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка.

Уточнялось, что при атаке снаряд попал по парковке медицинского транспорта, в результате были полностью уничтожены восемь машин скорой помощи. Тогда обошлось без жертв.

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