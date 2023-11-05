07:08 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы взяли штурмом опорный пункт противника под Красным Лиманом

ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военнослужащих под Красным Лиманом в зоне спецоперации, заявили журналистам в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В Минобороны уточнили, что опубликовали кадры боевой работы роты разведки группировки «Центр» в зоне проведения специальной военной операции в день 105-й годовщины профессионального праздника — в ВС РФ 5 ноября отмечается День военного разведчика.

«Выдвинувшись в район разведывательно-поисковых действий, группа, спешившись, покидает бронированную капсулу и выдвигается в зону проведения разведки. … В это же время группа передовых разведчиков на квадроцикле скрытно выдвигается к линии боевого соприкосновения. Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ», — описали в ведомстве события.

Современная военная разведка ведет свою историю с 5 ноября 1918 года, когда в Петрограде (с 1924 года — Ленинград, с 1991 года — Санкт-Петербург) в составе Полевого штаба Красной Армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, ставшее прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой — Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
'Бросают вызов': американский генерал пожаловался на российских пилотов
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта