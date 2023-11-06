6 ноября, источник: Комсомольская правда
Машина ушла под воду: в Усть-Кутском районе в ДТП погибли двое детей и двое взрослых
В Усть-Кутском районе четыре человека погибли в ДТП.
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В Усть-Кутском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой погибли четыре человека. Все случилось в утреннее время 5 ноября на трассе «Вилюй» вблизи поселка Янталь.
Водитель не справился с управлением при повороте ГУ МВД по Иркутской области.
— По предварительным данным, 36-летний водитель отечественной легковушки Lada Samara, совершал поворот. Однако он не справился с управлением, авто съехало в реку Кута. Вследствие чего машина ушла под воду, — рассказали в ГУ МВД России по региону.
Как итог, погибли водитель, женщина и двое детей.
Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего. Также прокуратура Усть-Кута организовала проверку и поставила на контроль ход и результаты проверки.