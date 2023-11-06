6 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Спецоперация МВД: на улицы Казахстана могло попасть более 1 млн доз опия
Полиция изъяла более 104 тонн маковой соломки на 4 млрд тенге.
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АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. В Казахстане прошла широкомасштабная спецоперация по пресечению канала поступления из-за рубежа поставок пищевого мака с примесями маковой соломы и опия.
Всего задержано 15 организаторов и участников преступной группы. Они закупали опийный мак в Алматы и реализовывали его на западе страны.
«Полицейскими одновременно проведено 35 обысковых мероприятий с задержанием подозреваемых в Астане, Алматы, Уральске, Шымкенте, Актобе, Костанае, Кокшетау и Рудном», — сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Саркытбай Кусаинов.
Наркотрафик организовал 50-летний житель Шымкента — владелец четырех магазинов в Актобе и Уральске, через которые он и реализовывал маковую солому — основное сырье для изготовления экстракционного опия. Здесь же наркозависимым продавался промышленный растворитель, использующийся для изготовления наркотика.
В Уральске в ходе обысков в двух магазинах изъяли 13 мешков с высушенной маковой соломой, коробки с растворителем, весы, кассовые журналы, в которых фиксировались денежные потоки, полученные от наркоторговли.
В Актобе нашли еще 68 мешков с маковой соломой, упаковки с растворителем, кассовый журнал и внедорожник Toyota Highlander, на котором преступники перевозили наркотики.
В Шымкенте был задержан организатор преступного бизнеса. У него дома было изъято шесть кассовых журналов, в которых фиксировались финансовые потоки от наркоторговли, пять мешков высушенной маковой соломы, внедорожник и большегруз.
В Алматы обыскали склады, арендуемые одним из участников преступной группы. Там изъяли более 22 тонн маковой соломы, а также внедорожник BMW X5.
«Для одной разовой дозы достаточно 0,2 грамма экстракционного опия. Таким образом на улицы городов не допущено более одного миллиона разовых доз инъекционного ацетилированного опия. В денежном эквиваленте изъятая продукция оценивается в 4 млрд тенге», — пояснил Кусаинов.