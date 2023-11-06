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6 ноября, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Узбекистане произошло землетрясение — где эпицентр

Расстояние от эпицентра до Ташкента 521 км в юго-западном направлении.

ТАШКЕНТ, 6 ноября — Sputnik. Сегодня в 3 часа 57 минут по ташкентскому времени в Узбекистане произошло землетрясение с магнитудой 4,7, на глубине 15 км. Эпицентр — в Бухарской области.

Об этом сообщили в Республиканском центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр: Бухарская область, Пешкунский район, сила толчков — 2−3 балла.

Расстояние от эпицентра до Ташкента — 521 км в юго-западном направлении.

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