6 ноября, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Узбекистане произошло землетрясение — где эпицентр
Расстояние от эпицентра до Ташкента 521 км в юго-западном направлении.
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ТАШКЕНТ, 6 ноября — Sputnik. Сегодня в 3 часа 57 минут по ташкентскому времени в Узбекистане произошло землетрясение с магнитудой 4,7, на глубине 15 км. Эпицентр — в Бухарской области.
Об этом сообщили в Республиканском центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр: Бухарская область, Пешкунский район, сила толчков — 2−3 балла.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 521 км в юго-западном направлении.