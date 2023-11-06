6 ноября, новости Беларуси, источник: БЕЛТА
В Минске спасатели достали из Свислочи мужчину
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели достали из Свислочи мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское городское управление МЧС Беларуси.
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Сообщение о человеке, который находится в воде в Центральном районе напротив проспекта Победителей, 4А, поступило в МЧС накануне днем, в 12.30.
Спасатели на расстоянии около 15 м от берега, используя спасательную доску, спасли мужчину и передали прибывшей бригаде СМП для осмотра. Он госпитализирован с общим переохлаждением.