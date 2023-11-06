Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом на мопеде разбились школьники 14 и 17 лет

В Волгоградской области двое подростков пострадали в столкновении мопеда и легковушки.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 5 ноября, в Волгоградской области в аварии с мопедом едва не погибли школьники 14 и 17 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, серьезное ДТП произошло в Калачевском районе в темное время суток. Примерно в 23.30 часов 23-летний водитель за рулем «ВАЗа» ехал по станице Голубинской.

— Двигаясь по улице Ленина № 43 при повороте не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении мопеду «Рейсер», под управлением 17-летнего водителя и совершил с ним столкновение, — уточнили в полиции региона.

В итоге 14-летний пассажир и 17-летний владелец мопеда получили серьезные травмы. Их госпитализировали.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Военная спецоперация на Украине 7 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта