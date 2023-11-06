6 ноября, источник: Комсомольская правда
Под Волгоградом на мопеде разбились школьники 14 и 17 лет
В Волгоградской области двое подростков пострадали в столкновении мопеда и легковушки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Накануне, 5 ноября, в Волгоградской области в аварии с мопедом едва не погибли школьники 14 и 17 лет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, серьезное ДТП произошло в Калачевском районе в темное время суток. Примерно в 23.30 часов 23-летний водитель за рулем «ВАЗа» ехал по станице Голубинской.
— Двигаясь по улице Ленина № 43 при повороте не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении мопеду «Рейсер», под управлением 17-летнего водителя и совершил с ним столкновение, — уточнили в полиции региона.
В итоге 14-летний пассажир и 17-летний владелец мопеда получили серьезные травмы. Их госпитализировали.