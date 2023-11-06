6 ноября, источник: Rostof.ru
В Ростове ликвидированы три массажных салона
В них оказывали услуги интимного характера.
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Пресечена деятельность трех массажных салонов на территории города Ростова-на-Дону, где за деньги оказывались услуги сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
— Установлено, что нелегальный бизнес был организован 38-летней ростовчанкой. Она привлекла к противоправной деятельности в качестве администраторов двух своих подруг 31-го м 33-х лет. Они подыскивали гражданок для оказания интимных услуг, которым предлагали высокооплачиваемую работу. Всего в занятие проституцией было вовлечено 17 девушек, — говорится в сообщении.
Сообщницы соблюдали конспирацию, следили за тем, чтобы информация о роде их деятельности распространялась только среди проверенных людей.
Также в салонах имелась система штрафов и взысканий за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Известно, что за один час клиенты платили в среднем 5 тыс. рублей, а суточная заработная плата работниц составляла около 50 тыс. рублей.
Ежемесячный доход от трех заведений варьировался от 25 до 30 млн рублей. Вся прибыль выводилась на различные счета за границу.
Проведены обыски в массажных салонах, откуда были изъяты различные предметы, используемые при оказании интимных услуг.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.