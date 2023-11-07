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02:22 (мск), источник: © РИА Новости

При пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась крыша

УЛАН-УДЭ, 7 ноя — РИА Новости. При пожаре в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши, сообщило МЧС России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра», — говорится в заявлении ведомства.

В тушении огня задействованы 73 специалиста и 22 единицы техники.

ТЦ «Гвоздь» располагается недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ. Как стало известно ранее, кровля здания загорелась на площади десяти тысяч квадратных метров, позднее огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра.

Как уточнили в МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет.

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