10:08 (мск), источник: АиФ Пермь
В Перми во время пожара в пятиэтажке спасли 5 человек
Одному из них провели сердечно-лёгочную реанимацию.
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Огнеборцы спасли пять человек во время пожара в пятиэтажке в Перми, рассказали в МЧС.
Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Из-за неё вспыхнул диван в одной из квартир.
«Хозяева, обнаружив огонь, пытались потушить его сами, а после вызвали пожарных. До приезда расчётов пять жильцов дома (в том числе один ребёнок) самостоятельно вышли на улицу», — рассказали в МЧС.
В задымлённой квартире обнаружили мужчину без сознания. У него были признаки отравления продуктами горения. Мужчину вынесли из комнаты. Пожарный Кирилл Логинов провёл ему сердечно-лёгочную реанимацию, чтобы вернуть к жизни.
«Моя мама работает врачом более 20 лет и часто рассказывает о ситуациях, с которыми она сталкивается. Да и в МЧС я служу уже девятый год, поэтому прекрасно знал, что нужно делать», — рассказал начальник караула 2 ПСЧ Кирилл Логинов.
Параллельно огнеборцы вывели с помощью спасательных устройств из дома четырёх человек. Есть пострадавшие.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра.