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09:30 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти задержан уроженец Таджикистана, угрожавший пассажирам маршрутки

Заведено уголовное дело, ведется расследование.

5 ноября в средствах массовой информации было размещено видео, на котором, находящийся в маршрутном автобусе мигрант материт пассажиров и угрожает им насилием.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, по факту хулиганства следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти было заведено уголовное дело. Скандаливший в маршрутке мужчина установлен.

Им оказался 24-летний уроженец Республики Таджикистан, проживающий на территории Самарской области.

6 ноября он был задержан при содействии бойцов спецподразделения ОМОН Тольятти регионального Управления Росгвардии.

Проводится расследование. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками областного главка полиции.

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