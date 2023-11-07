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09:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Татарстане

Авария произошла в Тукаевском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Тукаевском районе Татарстана, на 2 км автодороги «Набережные Челны-Заинск-Альметьевск-Нижнекамск», 6 ноября произошло крупное ДТП.

Согласно предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля «Лада Приора» выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Лада» под управлением 50-летнего водителя. В результате происшествия оба водителя, а также четыре пассажира «Приоры», трое из которых дети (2015, 2017, 2022 г.р.) и 11-летний пассажир грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обстоятельства и виновника ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане тепловоз столкнулся с легковушкой, пострадал один человек.

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