11:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье выявлено более двухсот случаев заболевания коронавирусом
Санитарные врачи рекомендуют не отказываться от масок в общественных местах.
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На неделе с 30 октября по 5 ноября в Приморье зарегистрировано 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
«Согласно санитарным правилам “Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)” больные должны соблюдать режим изоляции», — сообщили в ведомстве.
Санитарные врачи рекомендуют не отказываться от мер профилактики и использовать гигиенические маски в местах скопления людей, использовать антисептики для обработки рук, соблюдать правила личной гигиены. Особенно это касается тех, кто имеет хронические заболевания и старше 65 лет — они относятся к группе риска.