10:24 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
«Ни в чем себе не отказываю», или как уборщица из Самарканда стала миллионершей
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мошенники начали рекламировать очередной фейковый Telegram-канал от «королевы инвестиций» некой Самиры. Благодаря ему, чудесным образом Надира из Самарканда, которая в прошлом была уборщицей, стала зарабатывать по 20 миллионов сумов ежедневно и живет теперь шикарной жизнью, ни в чем себе не отказывая, сообщает корреспондент Podrobno.uz.