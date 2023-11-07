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10:24 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

«Ни в чем себе не отказываю», или как уборщица из Самарканда стала миллионершей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мошенники начали рекламировать очередной фейковый Telegram-канал от «королевы инвестиций» некой Самиры. Благодаря ему, чудесным образом Надира из Самарканда, которая в прошлом была уборщицей, стала зарабатывать по 20 миллионов сумов ежедневно и живет теперь шикарной жизнью, ни в чем себе не отказывая, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Счастливица поделилась своим «честным» отзывом для мусульман, которые хотят разбогатеть.

«Работу я начала в канале Самиры, которая занимается халяльными инвестициями. Я не могла поверить и сомневалась, но рискнула, сделала вложения, и у меня получилось заработать. В тот же день я получила на карту 20 миллионов сумов. Это просто невероятно! Сейчас я каждый день зарабатываю такую сумму и ни в чем себе не отказываю. Братья и сестры! Я желаю всем богатства и советую поспешить поработать с Самирой», — рассказала Надира о своем халяльном доходе и халявном успехе.

Этот ролик сейчас активно распространяется мошенниками по различным каналам и группам в Телеграм. Надеемся, Центр кибербезопасности МВД отследит мошенников и привлечет их к ответственности.

Просим читателей не попадаться в ловушку преступников, перепроверять сообщения, распространяемые в социальных сетях, доверять только достоверным источникам, и никому не передавать СМС-код своей банковской карты.

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