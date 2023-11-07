10:34 (мск), источник: АиФ Пермь
В МВД прокомментировали сообщения о подростках, нападающих на детей в Перми
Полиция начала проверку после обнаружения информации об инцидентах.
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Сообщения о подростках, нападающих на детей в Перми, прокомментировали сайту perm.aif.ru в МВД.
Как пояснили в полиции, первую публикацию, в которой говорилось о группе несовершеннолетних, которые нападают на детей младшего возраста в микрорайоне Садовом, правоохранители обнаружили во время мониторинга ещё 24 октября.
«По данному факту в полицию сообщений не поступало. В настоящее время изложенная информация зарегистрирована в УМВД России по Перми. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили сайту perm.aif.ru в полиции.
Также стало известно, что информация, распространяющаяся в сети в Перми, может быть фейком, так как правоохранители обнаружили аналогичную запись в городском сообществе Магадана в соцсети «Вконтакте». Однако окончательное решение о достоверности информации, содержащейся в пермском паблике, будет дано полицией после окончания проверочных действий.
Напомним, ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что трое подростков напали на ребёнка около школы № 132. От лица мамы мальчика сообщалось, что они пытались отобрать личные вещи, унижали ребёнка и избили его. В публикации также сообщалось, что ранее аналогичный случай происходил с другим мальчиком, и у него украли телефон.