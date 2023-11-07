11:44 (мск), источник: АиФ Красноярск
Подробности о единственном выжившем в ДТП в Красноярске
Четверо молодых людей, среди которых был регбист красноярского клуба, врезались в автобус, почти все в легковушке погибли.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Красноярск потрясло страшное ДТП, которое произошло рано утром 5 ноября. Легковую машину на летней резине занесло, и она врезалась в автобус. Это произошло в микрорайоне Покровка. Что известно о произошедшем на данный момент, в материале krsk.aif.ru.
Не хотел переобувать машину
Четверо молодых людей по какой-то причине ехали рано утром (5:40 утра по местному времени) в автомобиле Lada Priora. В салоне автомобиля находились двое 18-летних и один 17-летний юноши и девушка, ей тоже было 18 лет. Двигались они по улице Чернышевского в сторону Караульной. Автомобиль был на летней резине, несмотря на выпавший снег — в тот день было снежно, на дорогах образовалась наледь. Ехать на летней резине было рискованно.
За рулём «Приоры» находился 18-летний парень. Как рассказали в МВД, он лишь в сентябре получил водительские права, и ещё не успел толком набраться опыта. Однако к административной ответственности уже неоднократно привлекался. Причина одна и та же — езда на летней резине. Четыре раза его за это штрафовали, однако это не послужило ему уроком и не побудило переобуть автомобиль. В итоге — трагедия, унёсшая жизни троих студентов.
Легковушка не просто ехала на неподходящей по сезону резине, но ещё и с нарушением скоростного режима. Ребятам внутри, скорее всего, хотелось испытать острых ощущений — правды уже никто не узнает. Однако в какой-то момент автомобиль занесло. И это произошло в самый неподходящий момент. Прямо перед носом у автобуса, который двигался навстречу.
ПАЗик маршрута № 21 (Спортзал — Парк «Прищепка») уже выехал в утренний рейс. В салоне находилось 17 пассажиров, а также водитель и кондуктор. Видеорегистратор зафиксировал момент аварии. Большинство пассажиров ехали сидя. Из-за мощного столкновения некоторые люди попадали. Удар был такой силы, что поручни, на которые пришёлся упор пассажиров, вырвало с корнем. Автобусу предстоит ремонт.
Проезжавший рядом автомобилист стал свидетелем аварии, припарковался у обочины и подбежал посмотреть, что произошло. Вероятно, он и вызвал сотрудников ГИБДД и спецслужбы.
Регбист в тяжёлом состоянии
Когда полицейские, медики и спасатели приехали, то увидели, что легковушка превратилась в груду металлолома. Трое 18-летних людей, находившихся внутри, погибли на месте. Среди них — одна девушка. Четвёртому пассажиру повезло — он смог выжить. Однако получил тяжёлые травмы, был прооперирован и оставлен в реанимации городской больницы.
В автобусе пассажирам повезло больше. Серьёзных травм никто не получил. Однако пятерым пассажирам потребовалась помощь медиков — у них диагностировали ушибы.
В прокуратуре Красноярского края сообщили, что выживший 17-летний юноша — ученик красноярской школы № 155. Более того, по информации krsk.aif.ru, он активный игрок школы олимпийского резерва красноярского регбийного клуба «Красный Яр». Его зовут Назар.
В соцсетях появлялась информация о том, что подросток якобы умер, однако в Министерстве здравоохранения Красноярского края корреспонденту krsk.aif.ru сообщили, что подросток жив. Ему оказывается помощь специалистов.
Однако родственники Назара в соцсетях сообщили, что состояние у него очень тяжёлое. Необходимо переливание крови. Для этого 7 ноября в утреннее время Красноярском центре крови была организована сдача крови для спасения выжившего. Группа крови у Назара III-я отрицательная.
По информации krsk.aif.ru, у подростка произошло кровоизлияние в мозг.
Сестра пострадавшего Наталья сообщила в соцсетях, что кровь собрана.
В школе Олимпийского резерва регбийного клуба «Красный Яр» корреспонденту krsk.aif.ru рассказали, что Назар — очень перспективный и целеустремлённый юноша. Он играет в клубе примерно с 2016 года и за это время успел в составе команды завоевать не одну победу в своём возрастном диапазоне. По окончании сезона этого года команда, в которой играет Назар, станет чемпионом России.
Кроме того, там добавили, что ребята с которыми Назар ехал в автомобиле в тот злополучный день — не имеют отношения к регбийному клубу. Скорее всего, они его школьные знакомые, которые были на год старше.
Известно, что они учатся в образовательных учреждениях Красноярска, однако в каких именно, корреспонденту krsk.aif.ru уточнить не удалось.
Возможная жертва
Что касается погибших в смертельном ДТП, то о них известно не очень много. По данным krsk.aif.ru одной из жертв могла стать 18-летняя девушка по имени Анастасия. Однако в МВД информацию о погибших комментировать отказались, добавив лишь, что ведутся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего, а также точные причины аварии и гибели молодых людей установят следователи.
По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Кроме этого, прокуратура организовала проверку в отношении пассажироперевозчика. Его проверят на соблюдение федерального законодательства в сфере организации перевозки пассажиров, по результатам проверки будет принято решение.
В МВД в очередной раз напоминают о необходимости вовремя менять резину, а также не нарушать скоростной режим, чтобы впредь не допускать подобных трагических происшествий.