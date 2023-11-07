12:00 (мск), источник: Om1.ru
Самолёт, летевший из Сургута в Новосибирск, экстренно вернулся обратно
Возникли проблемы.
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Самолёт рейса «Сургут — Новосибирск» экстренно вернулся обратно на аэродром. Инцидент случился 7 ноября, сообщили в Telegram-канале Aviaincident.
«Зона ответственности Тюменского ЗЦ ЕС ОрВД. Возврат на аэродром вылета, проблема с системой наддува», — отметили в посте.
Эксплуатацию воздушного судна осуществляет компания «ЮТЭЙР».