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12:00 (мск), источник: Om1.ru

Самолёт, летевший из Сургута в Новосибирск, экстренно вернулся обратно

Возникли проблемы.

Источник: Om1.ru

Самолёт рейса «Сургут — Новосибирск» экстренно вернулся обратно на аэродром. Инцидент случился 7 ноября, сообщили в Telegram-канале Aviaincident.

«Зона ответственности Тюменского ЗЦ ЕС ОрВД. Возврат на аэродром вылета, проблема с системой наддува», — отметили в посте.

Эксплуатацию воздушного судна осуществляет компания «ЮТЭЙР».

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