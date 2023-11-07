В Уфе вандалы сломали несколько объектов в только открывшемся сквере Михалева

В пресс-службе столичной мэрии «Башинформу» сообщили, что в скором времени подрядная организация восстановит сломанные элементы.
«Информация передана подрядной организации для восстановления объекта. Надеемся, что правоохранительные органы обратят внимание на данный инцидент — выявят нарушителей и привлекут к ответственности. В свою очередь, мы обращаемся к жителям, чтобы бережно относились к объектам. Ведь все, что делается в городе, это делается для комфортного проживания жителей», — отметили представители администрации.
В пресс-службе МВД Башкирии уточнили, что устанавливают все обстоятельства инцидента.
«Сегодня в ходе мониторинга сети интернет сотрудниками уфимской полиции была выявлена публикации о том, что в сквере имени С. М. Михалёва поврежден один из арт-объектов. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Напомним, торжественное открытие сквера имени знаменитого советского и российского хоккеиста, заслуженного тренера РСФСР Сергея Михалева состоялось 3 ноября. Работы по преображению сквера памяти спортсмена велись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Уфы.