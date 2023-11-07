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Главные новости к вечеру 7 ноября
13:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе вандалы сломали несколько объектов в только открывшемся сквере Михалева

Об этом сообщают горожане в соцсетях. На фотографиях видно, что с корнем вырваны некоторые элементы. В комментариях под снимками интернет-пользователи отмечают, что, возможно, дело не в хулиганах, а в качестве проделанных работ. Уфимцы не исключают, что конструкции изначально были плохо закреплены и упали во время детских игр.

В пресс-службе столичной мэрии «Башинформу» сообщили, что в скором времени подрядная организация восстановит сломанные элементы.

«Информация передана подрядной организации для восстановления объекта. Надеемся, что правоохранительные органы обратят внимание на данный инцидент — выявят нарушителей и привлекут к ответственности. В свою очередь, мы обращаемся к жителям, чтобы бережно относились к объектам. Ведь все, что делается в городе, это делается для комфортного проживания жителей», — отметили представители администрации.

В пресс-службе МВД Башкирии уточнили, что устанавливают все обстоятельства инцидента.

«Сегодня в ходе мониторинга сети интернет сотрудниками уфимской полиции была выявлена публикации о том, что в сквере имени С. М. Михалёва поврежден один из арт-объектов. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, торжественное открытие сквера имени знаменитого советского и российского хоккеиста, заслуженного тренера РСФСР Сергея Михалева состоялось 3 ноября. Работы по преображению сквера памяти спортсмена велись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Уфы.

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