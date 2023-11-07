16:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Нижегородка идет под суд за убийство 16-летнего подростка
Конфликт произошел в августе 2023 года.
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В Нижнем Новгороде под суд идет 21-летняя девушка, которая в августе зарезала 16-летнего подростка. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, ночью 4 августа 2023 года в квартире на улице Карла Маркса компания друзей распивала алкоголь. Между девушкой и подростком произошел конфликт, и та нанесла парню удар ножом в спину. Подросток скончался на месте.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Свою вину нижегородка признала частично.
Уголовное дело будет рассматриваться в Канавинском районном суде Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что девушка убила парня своей младшей сестры.