17:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Двух мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке Нижнего Новгорода
Одного из них оштрафовали за непостановку на воинский учет.
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В Нижнем Новгороде после облавы на центральном рынке двух мигрантов доставили в военкомат. На одного из них составили административный протокол за непостановку на воинский учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Полицейский рейд на Канавинском рынке прошел в конце сентября. Он коснулся всех торговцев, имеющих иностранное гражданство, а таковых здесь немало. Стражи порядка проверили 34 мигрантов — у всех документы были в порядке, а на территории страны они находились законно.
Также полицейские проверили 47 уроженцев других стран, недавно получивших гражданство России — как выяснилось, двое из них не встали на воинский учет по месту жительства. Нарушителей прямо на служебном автомобиле «подбросили» до ближайшего военкомата, где одному из них выписали штраф в тысячу рублей.
— Второму военным комиссаром военного комиссариата Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода вручена повестка об обязательной явке в военный комиссариат городского округа Бор, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, недавно на всю Россию прогремел скандал в Нижнем Новгороде, где в одной из школ подросток-мигрант избил сверстника. После этого выяснилось, что его родители находились на территории России незаконно, и их постановили выдворить из страны.