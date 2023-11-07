17:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Пожар на улице Темерницкой в Ростове полностью потушили
Возгорания в центре Ростова-на-Дону потушили, пострадавших нет.
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Пожар на улице Темерницкой в Ростове-на-Дону полностью потушили. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.
— Ликвидацию горения была объявлена в 16:55, — уточнили в экстренном ведомстве.
Напомним, кровля жилого двухэтажного дома загорелась на Темерницкой, 83 сегодня, 7 ноября, около 14:26. Позже пожару был присвоен ранг № 2, а еще через время сообщили, что огонь прошел 375 кв. метров.
В 16:25 сообщили о локализации горения на всех трех боевых участках, открытое пламя ликвидировали в 16:36. На месте работали 69 человек, было задействовано 22 единицы техники.
Добавим, во время тушения пожара со второго этажа здания спасли двух женщин, они не пострадали.