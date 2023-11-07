7 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Кредит для «разоблачения»: МВД рассказало о новом виде мошенничества
В случае подобных звонков милиция рекомендует класть трубку, так как ни банк, ни правоохранители не будут звонить с такой просьбой.
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Очередной способ мошенничества набирает обороты, злоумышленники пользуются доверием граждан, сообщили в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.
Отмечается, что злоумышленники звонят гражданам через мессенджеры и просят помочь с поимкой преступника. Алгоритм прост: для этого нужно оформить кредит в банке, а полученные деньги в последствии перевести на расчетный счет.
В правоохранительных органах подчеркнули, что это обман.
Милиция призывает граждан быть бдительными и напомнили, что сотрудники МВД и работники банков не звонят в мессенджере с подобными просьбами. В том числе, даже если речь идет о «тайной операции».
Правоохранители советуют в случае подобных звонков — класть трубку или требовать личную встречу с организаторами «оперативного мероприятия».
Злоумышленники регулярно придумывают новые способы обмана. Для этого используются как звонки, так и другие ухищрения. Например, создают фальшивые сайты. Недавно стала известна одна из таких схем.
Так, мошенники присылают потенциальной жертве сообщение через мессенджер. Якобы человеку нужно уточнить адрес для доставки почтового отправления. Предлагается для этого перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.
Затем предлагается ввести данные карты и оплатить небольшую сумму, менее одного рубля, за уточнение адреса. Таким образом, реквизиты платежных карточек оказываются у злоумышленников.