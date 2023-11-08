09:23 (мск), источник: РИА Новости
В доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, пострадала женщина
В многоквартирном доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, пострадала женщина.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, пострадавшая женщина отказалась ехать в больницу, сообщает региональное управление МЧС.
«В 20.30 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в доме по улице Геройская. В результате происшествия погибших нет. Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушений нет, помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась.