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09:23 (мск), источник: РИА Новости

В доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, пострадала женщина

В многоквартирном доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, пострадала женщина.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, пострадавшая женщина отказалась ехать в больницу, сообщает региональное управление МЧС.

«В 20.30 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в доме по улице Геройская. В результате происшествия погибших нет. Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушений нет, помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась.

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