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09:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В воронежском общежитии обнаружили труп студента

Воронежская полиция проводит проверку по факту обнаружения тела 20-летнего парня в общежитии.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения тела молодого человека в воронежском общежитии. Труп 20-летнего парня нашли 5 ноября в комнате общежития на улице 20-летия Октября примерно в 21.20. Очевидцы сразу вызвали полицию.

— Тело без видимых признаков насилия. Причину смерти выявят специалисты — труп отправлен на судмедэкспертизу, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. — Проводится проверка.

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