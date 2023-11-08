09:10 (мск), источник: Комсомольская правда
В воронежском общежитии обнаружили труп студента
Воронежская полиция проводит проверку по факту обнаружения тела 20-летнего парня в общежитии.
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Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения тела молодого человека в воронежском общежитии. Труп 20-летнего парня нашли 5 ноября в комнате общежития на улице 20-летия Октября примерно в 21.20. Очевидцы сразу вызвали полицию.
— Тело без видимых признаков насилия. Причину смерти выявят специалисты — труп отправлен на судмедэкспертизу, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. — Проводится проверка.