04:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Сразу блокируют счет: новая схема мошенников набирает обороты в Приморье
Выполняя указания «учителя», граждане заводят мобильные кошельки и переводят денежные средства.
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В рамках спецпроекта МВД России «Предупрежден — значит, вооружен!» целью которой является информирование и предупреждение граждан об условных мошенниках. Мошенники постоянно ищут новые варианты хищения денежных средств используя различные предлоги для обмана. Так, в Уссурийске зарегистрировано несколько случаев обмана под предлогом «Инвестиций», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе отдела МВД России по г. Уссурийску.
По словам заявителей, мошенники действовали по следующей схеме: на мобильный телефон поступал звонок. Звонивший предлагал подзаработать путем инвестиций. Для этого надо открыть электронный счет и пополнить его. После этого для заработка необходимо установить на мобильный телефон «Скайп» (18+).
Затем с гражданином связывается человек, который говорит о том, что необходимо установить мобильное приложение silcom-gt (18+), при помощи которого будут происходить инвестиции и что необходимо пополнять мобильный кошелек. Затем на электронный адрес приходит письмо, в котором сказано, что необходимо счет застраховать. После этого мошенники блокируют счет.
Стражи порядка напоминают о том, что ни в коем случае нельзя сообщать свои личные данные, реквизиты банковских карт неизвестным, а также совершать денежные переводы.
Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).