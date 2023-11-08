Суд оставил под стражей сообщника депутата челябинской гордумы Виталия Паутова

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы стороны защиты, постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020-го Алексеенко вместе с депутатом городской думы Виталием Паутовым выступил посредником при передаче денег должностным лицам администрации Челябинска.
Сумма взятки составила 2 млн рублей. Деньги были переданы «за оказание содействия в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома в Челябинске при отсутствии законных оснований на земельный участок».
Виталий Паутов сейчас также находится в СИЗО. Суд отправил его под стражу на два месяца 18 октября. Позже у депутата арестовали недвижимость и земельные участки на 37 млн рублей. До этого арест был наложен на счета в банках и доли в коммерческих структурах. «Единая Россия» приостановила членство Виталия Паутова в партии на время расследования.