Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
11:18 (мск), источник: ЕАН

Суд оставил под стражей сообщника депутата челябинской гордумы Виталия Паутова

Челябинский областной суд отказал в изменении меры пресечения гендиректору ООО «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко. В октябре Центральный райсуд отправил коммерсанта под арест. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Адвокат просил заменить Алексеенко меру пресечения на более мягкую, например, на домашний арест.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы стороны защиты, постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

﻿﻿По версии следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020-го Алексеенко вместе с депутатом городской думы Виталием Паутовым выступил посредником при передаче денег должностным лицам администрации Челябинска.﻿﻿

Сумма взятки составила 2 млн рублей. Деньги были переданы «за оказание содействия в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома в Челябинске при отсутствии законных оснований на земельный участок».

Виталий Паутов сейчас также находится в СИЗО. Суд отправил его под стражу на два месяца 18 октября. Позже у депутата арестовали недвижимость и земельные участки на 37 млн рублей. До этого арест был наложен на счета в банках и доли в коммерческих структурах. «Единая Россия» приостановила членство Виталия Паутова в партии на время расследования.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как Куйвашев: «политический»
Свердловская область завершает год с
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта