Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
11:27 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Руководство больницы в Тайшетском районе украло 7 млн

В Тайшетском районе возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

Источник: Следственный комитет РФ

Обвиняемыми по делу проходят должностные лица одной из больниц, сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

С марта 2020 года по август 2023 года на банковский счёт одного из работников больницы незаконно переводили деньги, которые должны были быть выплачены в виде страховой зарплаты, которая зависит от объёма оказанной медпомощи. Всего было перечислено более семи миллионов рублей. Далее деньги были переведены одному из бухгалтеров расчётной группы больницы. И украдены.

Проведены обыски в больнице и по местам жительства бухгалтеров. Тому бухгалтеру, что получил деньги, предъявлено обвинение. Мерой пресечения для него избрали запрет определённых действий.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Донорский светофор: депутаты думы Иркутска регулярно сдают кровь
Дифтариф на сибирских условиях: среднее домохозяйство не впишется в мини...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта