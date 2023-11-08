11:27 (мск), источник: МК.RU Иркутск
Руководство больницы в Тайшетском районе украло 7 млн
В Тайшетском районе возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.
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Обвиняемыми по делу проходят должностные лица одной из больниц, сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
С марта 2020 года по август 2023 года на банковский счёт одного из работников больницы незаконно переводили деньги, которые должны были быть выплачены в виде страховой зарплаты, которая зависит от объёма оказанной медпомощи. Всего было перечислено более семи миллионов рублей. Далее деньги были переведены одному из бухгалтеров расчётной группы больницы. И украдены.
Проведены обыски в больнице и по местам жительства бухгалтеров. Тому бухгалтеру, что получил деньги, предъявлено обвинение. Мерой пресечения для него избрали запрет определённых действий.