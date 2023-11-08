Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
14:59 (мск), источник: Сиб.фм

В Новосибирске жёстко взялись за мигрантов: что ждёт иностранных граждан

Государство всерьёз взялось за мигрантов и нелегалов, всё чаще нарушающих законы РФ. В связи с этим и по поручению руководителя Следственного Комитета Александра Бастрыкина, в столице Западной Сибири будет создан спецотдел по преступлениям мигрантов на территории России.

Согласно статистики, собранной МВД РФ, количество преступных деяний, совершенных нелегалами на территории нашей страны, за год выросло почти на треть, а в текущем 2023 году в России расследовано свыше 31 тысячи преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Выросла преступность в этой категории граждан и в Новосибирске. В связи с этим более 800 нелегальных мигрантов с начала текущего года было выдворено из сибирского региона.

На днях глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать в каждом российском регионе специальный отдел по борьбе с преступлениями, совершаемыми мигрантами. Чтобы такие структуры занимались не только поиском и наказанием виновных в конкретных преступлениях, но и обращали внимание на миграционные и регулирующие органы, они станут работать в плотной связке с местными властями и военкоматами.

Новосибирцы не меньше других жителей России озабочены беспределом мигрантов, которые совершают не только кражи, драки и разбой, но и убивают сибиряков. Чего только стоят громкие дела последних двух лет: убийство девушки женихом из Ближнего зарубежья, массовая драка на складе у Толмачевского шоссе, подростковая банда из малолетних детей мигрантов, угрожающая ножами школьникам из числа местного населения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта