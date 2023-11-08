В Новосибирске жёстко взялись за мигрантов: что ждёт иностранных граждан

Согласно статистики, собранной МВД РФ, количество преступных деяний, совершенных нелегалами на территории нашей страны, за год выросло почти на треть, а в текущем 2023 году в России расследовано свыше 31 тысячи преступлений, совершенных иностранными гражданами.
Выросла преступность в этой категории граждан и в Новосибирске. В связи с этим более 800 нелегальных мигрантов с начала текущего года было выдворено из сибирского региона.
На днях глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать в каждом российском регионе специальный отдел по борьбе с преступлениями, совершаемыми мигрантами. Чтобы такие структуры занимались не только поиском и наказанием виновных в конкретных преступлениях, но и обращали внимание на миграционные и регулирующие органы, они станут работать в плотной связке с местными властями и военкоматами.
Новосибирцы не меньше других жителей России озабочены беспределом мигрантов, которые совершают не только кражи, драки и разбой, но и убивают сибиряков. Чего только стоят громкие дела последних двух лет: убийство девушки женихом из Ближнего зарубежья, массовая драка на складе у Толмачевского шоссе, подростковая банда из малолетних детей мигрантов, угрожающая ножами школьникам из числа местного населения.