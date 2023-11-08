16:13 (мск), источник: Ведомости
ВС России за сутки сбили пять украинских самолетов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшие сутки пять военных самолетов Украины, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
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Речь идет о сбитом в небе над Каменкой в ДНР истребителе Су-27, двух МиГ-29 и двух Су-25, сбитых в ДНР, Днепропетровской и Херсонской областях. Кроме того, был уничтожен 31 украинский БПЛА, 11 снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны РФ, Украина потеряла 532 самолета.
За сутки ВС России, как отмечается, отразили две атаки противника на Купянском направлении и еще три — на Запорожском. Совокупно украинская сторона потеряла на этих направлениях до 110 военных, три танка и пять боевых бронированных машин.
На других направлениях российские войска продолжили наносить удары по позициям и скоплениям сил ВСУ. Так, в районе населенного пункта Богатырь ДНР уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны, а также объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ в районе Вольноандреевки в Запорожской области.
1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят поражение в зоне спецоперации, предпринимая безуспешные попытки атаковать российские позиции, несмотря на поставки вооружения НАТО. Он отметил, что в октябре российская армия сбила 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. Шойгу обратил внимание, что число сбитых самолетов почти в два раза превышает количество истребителей F-16, обещанных США Украине. По его оценке, российская ПВО собьет примерно за 20 дней все обещанные Украине F-16.
Украина объявила о начале контрнаступления в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 15 октября он сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью».