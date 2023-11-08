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8 ноября, источник: РИА Новости

В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ

ФСБ задержала жителя Нижегородской области, пытавшегося уехать воевать за ВСУ.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Житель Нижегородской области арестован по подозрению в государственной измене: он пытался уехать воевать за Украину, сообщает региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по Нижегородской области выявлен житель региона, установивший контакт с представителями… украинской военизированной террористической организации в целях вступления в организацию и участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, проводящих специальную военную операцию», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан при попытке выезда на Украину. Возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (детали не уточняются, но обычно такая статья возбуждается в случае попыток вступить в запрещенный «Азов»*) и о госизмене.

Впоследствии суд заключил фигуранта в СИЗО.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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