8 ноября, источник: РИА Новости
В Нижегородской области арестовали мужчину, желавшего воевать за ВСУ
ФСБ задержала жителя Нижегородской области, пытавшегося уехать воевать за ВСУ.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Житель Нижегородской области арестован по подозрению в государственной измене: он пытался уехать воевать за Украину, сообщает региональное управление ФСБ.
«УФСБ России по Нижегородской области выявлен житель региона, установивший контакт с представителями… украинской военизированной террористической организации в целях вступления в организацию и участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, проводящих специальную военную операцию», — говорится в сообщении.
Мужчина был задержан при попытке выезда на Украину. Возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (детали не уточняются, но обычно такая статья возбуждается в случае попыток вступить в запрещенный «Азов»*) и о госизмене.
Впоследствии суд заключил фигуранта в СИЗО.
* Запрещенная в России террористическая организация.