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07:40 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске завершено дело о смерти эскортницы Стеллы, чей труп залили бетоном

В Новосибирске СКР закрыл дело о смерти 30-летней Екатерины Плотниковой, которая в сфере эскорт-услуг была известна как «Госпожа Стелла».

Источник: "ЛИЗААЛЕРТ НОВОСИБИРСК"

В Новосибирске СКР закрыл дело о смерти 30-летней Екатерины Плотниковой, которая в сфере эскорт-услуг была известна как «Госпожа Стелла». Труп девушки был найден залитым бетоном неподалеку от поселка Рыбачьего, однако в итоге правоохранители установили, что она умерла своей смертью.

Екатерина переехала в Новосибирск из Юрги Кемеровской области. Близким она говорила, что работает в салоне красоты. Также ее знали как зоозащитницу, у которой на передержке оставались брошенные питомцы. На своей странице в соцсетях девушка указала, что некоторое время трудилась в ГКБ № 1 Новосибирска и увлекалась фотографией.

20 февраля 2021 года Екатерина бесследно исчезла. Мама девушки забила тревогу, поскольку та страдала сахарным диабетом и не должна была пропускать уколы. Начались поиски. Однако спустя две недели никаких следов пропавшей найти не удалось, и правоохранители возбудили дело об убийстве.

В ходе расследования выяснилось, что сибирячка вела двойную жизнь. Анкета Екатерины несколько лет висела на сайте девушек-эскортниц, где она представлялась Госпожой Стеллой. Мать девушки ничего об этом не знала и была шокирована. Оперативники решили проверить тайную часть жизни пропавшей подробнее.

Под подозрением оказался 36-летний знакомый Екатерины, занимавшийся производством шоколада. На допросах бизнесмен давал путаные показания и в итоге сознался, что это он спрятал тело девушки таким бесчеловечным способом.

По словам фигуранта, он заехал к Екатерине в гости и обнаружил ее мертвой. Опасаясь, что такой инцидент может повредить репутации и бизнесу, он решил избавиться от трупа. Бизнесмен отвез тело за город, сбросил в овраг и залил бетоном. Так он надеялся навсегда оставить случившееся в тайне.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в смерти девушки действительно не было никакого криминала. Причиной был острый приступ диабета. В итоге предпринимателя освободили, поскольку в уголовном кодексе не предусмотрено наказание за сокрытие тела, если смерть не носила насильственный характер.

Мать Екатерины заявила, что не сомневается в выводах следствия.

«Благодаря расследованию, и, зная свою дочь, у меня сложилась вся картина случившегося… Диабет убил мою дочь. А расследование вели профессионалы с большой буквы», — высказалась женщина в беседе с «КП-Новосибирск».

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске спасли мужчину с торчащими из головы вилами.

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