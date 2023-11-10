03:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru
На заснеженной трассе в Приморье произошла смертельная авария
Один человек погиб, еще двоих госпитализировали с различными травмами.
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В Приморье Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на автодороге А-370 «Уссури», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Авария произошла в районе 393 км трассы Хабаровск -Владивосток. По предварительной информации, 56-летний мужчина за рулем авто марки Toyota Ist двигался со стороны Владивостока, когда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В этот момент там ехал авто марки Nissan Atlas под управлением 61-летнего водителя.
Удар был такой силы, что «Ист» буквально смяло как консервную банку. В результате столкновения водитель малолитражки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте ЧП еще до приезда бригады медиков. Его 45-летняя спутница получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Также пострадал и водитель грузовика, его на скорой увезли в больницу.
«По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — уточнили в полиции.