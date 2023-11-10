08:38 (мск), источник: ТК Город
В Ангарске разыскивают очевидцев убийства собаки
В Ангарске разыскивают очевидцев убийства собаки. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
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Дознаватели Управления МВД России по Ангарскому городскому округу устанавливают очевидцев происшествия, в ходе которого погибла собака. Инцидент произошёл ночью 24-го мая в 17-ом микрорайоне Ангарска. Рядом с многоэтажкой было обнаружено тело животного, со слов местных жителей, погибшего после падения с высоты. Затем в полицию поступило сообщение от неравнодушной женщины.
В настоящее время по указанному факту дознавателями возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Назначено проведение экспертиз. При этом вероятный подозреваемый находится под стражей за совершение другого противоправного деяния.
Для восстановления объективной картины и всех обстоятельств случившегося полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев инцидента. Если вам что-либо известно о произошедшем, просьба сообщить об этом по номеру дежурной части Управления МВД России по Ангарскому городскому округу