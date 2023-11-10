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11:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске сотрудники перинатального центра предотвратили пожар

Выяснилось, что в подвальном помещении тлел матрас.

Источник: МЧС РФ

Благодаря грамотным действиям персонала Иркутского перинатального центра, удалось предотвратить пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-В МЧС в 14:18 поступило сообщение о задымлении в здании на улице Горького. Там сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место происшествия выехали подразделения по повышенному номеру сложности, — говорят в министерстве.

Позже персонал центра сообщил, что в подвальном помещении тлел матрас, который они потушили самостоятельно. Эвакуация не потребовалась, пострадавших нет.

Дознаватели МЧС России по факту случившегося проводят проверку.

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