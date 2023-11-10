11:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В Иркутске сотрудники перинатального центра предотвратили пожар
Выяснилось, что в подвальном помещении тлел матрас.
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Благодаря грамотным действиям персонала Иркутского перинатального центра, удалось предотвратить пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
-В МЧС в 14:18 поступило сообщение о задымлении в здании на улице Горького. Там сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место происшествия выехали подразделения по повышенному номеру сложности, — говорят в министерстве.
Позже персонал центра сообщил, что в подвальном помещении тлел матрас, который они потушили самостоятельно. Эвакуация не потребовалась, пострадавших нет.
Дознаватели МЧС России по факту случившегося проводят проверку.