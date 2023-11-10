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11:14 (мск), источник: РИА Новости

На рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе

На крупном рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе стройматериалов.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Ранее ведомство сообщало, что информация о возгорании на территории рынка по улице Луговой во Владивостоке поступила в 16.00. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым, внутри горели листы пенопласта. Погибших и пострадавших нет.

«В 17.10 пожар полностью ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении задействовано четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава», — сообщает МЧС Приморья.

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