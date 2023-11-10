Главное
Главные новости недели
12:52 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге сотрудница банка перевела мошенникам почти 12 миллионов рублей

Жительница Санкт-Петербурга, работающая в банке, стала жертвой многодневных мошеннических действий, в результате которых она взяла кредиты почти на 12 миллионов рублей и перевела деньги злоумышленникам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 56-летняя женщина ночью 9 ноября обратилась в полицию Фрунзенского района.

Она рассказала, что 14 сентября ей позвонил неизвестный человек, убедивший ее в необходимости «оказать помощь в поимке мошенников». Для этого женщина в период до 2 октября взяла кредиты в нескольких банках под залог своего движимого и недвижимого имущества.

Денежные средства в сумме 11 701 500 рублей сотрудница банка перевела на продиктованные ей неизвестным собеседником реквизиты банковских карт.

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника», — говорится в сообщении пресс-службы Главка МВД.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта