В Петербурге сотрудница банка перевела мошенникам почти 12 миллионов рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 56-летняя женщина ночью 9 ноября обратилась в полицию Фрунзенского района.
Она рассказала, что 14 сентября ей позвонил неизвестный человек, убедивший ее в необходимости «оказать помощь в поимке мошенников». Для этого женщина в период до 2 октября взяла кредиты в нескольких банках под залог своего движимого и недвижимого имущества.
Денежные средства в сумме 11 701 500 рублей сотрудница банка перевела на продиктованные ей неизвестным собеседником реквизиты банковских карт.
По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника», — говорится в сообщении пресс-службы Главка МВД.