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15:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Мебель загорелась в здании на 3-й просеке в Самаре 10 ноября

В Октябрьском районе Самары произошел пожар на 3-й просеке [видео]

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 10 ноября, в Октябрьском районе Самары днем произошел пожар. На 3-й просеке, 64 загорелась мебель в здании. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 14:13. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, — рассказали в ведомстве.

Пожар удалось локализовать в 14:34, а полная ликвидация была объявлена в 14:41. На месте происшествия работали шесть единиц техники и 29 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В настоящее время причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам. Напомним, в Самаре завершили расследование уголовного дела, возбужденного после пожара на улице Некрасовской, где погибли женщина и ребенок.

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