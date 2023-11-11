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09:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Минусинском в аварии с тремя автомобилями погиб человек

В Красноярском крае сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием 3 автомобилей.

Источник: ГИБДД по Красноярскому краю

11 ноября на трассе под Минусинском произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает ГИБДД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Ниссана» ехал из Минусинска в сторону Кызыла. На 443 километре трассы Р-257 он выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Вольво». После этого легковой автомобиль влетел в еще одну фуру. Судя по фотографиям, «Ниссан» разорвало пополам.

В результате аварии пострадала пассажирка японской машины, водитель погиб.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа МВД.

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